Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 6 yaralı

Eskişehir-Alpu karayolunda, işçi servis ile otomobilin çarpıştığı kazada H.A., O.D., F.G., T.K., E.Y. ve S.K.Ö. isimli toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralıların 5'i Eskişehir Şehir Hastanesi ve 1'i Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlım durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı