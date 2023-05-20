Otomobil ile cip çarpıştı: 2 hafif yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Fatih Mahallesi'nde H.M.M. idaresindeki 54 DM 976 plakalı Toyota marka otomobil ile A.E.Y. kontolündeki Lada marka cip çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan B.Ü. ve E.B. hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA