Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Otomobil ile cip çarpıştı: 2 hafif yaralı

Otomobil ile cip çarpıştı: 2 hafif yaralı

3. Sayfa Haberleri

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Fatih Mahallesi'nde H.M.M. idaresindeki 54 DM 976 plakalı Toyota marka otomobil ile A.E.Y. kontolündeki Lada marka cip çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan B.Ü. ve E.B. hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya Seçim Sonuçları
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Sakarya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya Akyazı Fatih 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title