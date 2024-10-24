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Otomobil ile Çarpışan Motosikletli Sürücü Takla Attı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpan motosikletli sürücünün takla attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobil ile çarpışan motosikletli sürücü böyle takla attı

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletli sürücünün takla attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Albay Şükrü Kanatlı Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Seyir halde ilerleyen otomobil ile dönüş yapmak isteyen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve motosiklet sürücüsünün havada takla attığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaş sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne, ilk yardım müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil ile Çarpışan Motosikletli Sürücü Takla Attı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - 3.Sayfa

Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Reyhanlı Otomobil 3-sayfa Sağlık Hatay Kaza

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