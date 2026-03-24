Otomobil demir bariyere ok gibi saplandı: Karı koca ölümden döndü

Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil demir bariyere ok gibi saplandı. Kazada karı koca ölümden döndü.

Kaza, sabah saat 10.20 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus E. (26) yönetimindeki 06 AN 5504 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyere ok gibi saplandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Yunus E. ile eşi Remziye E. (23) yaralandı. Yaralı çift, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aracın LPG'li olması nedeniyle ekipler kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Daha sonra itfaiye araca saplanan demir bariyeri kesti. Saplandığı yerden kurtarılan otomobil incelemelerin ardından çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

