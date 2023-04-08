Otomobil almak isteyen depremzede vatandaş 447 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı

İnternetten gördüğü otomobili almak isterken dolandırıcıların tuzağına düşen depremzede vatandaş, 447 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Bafra ilçesinde A.S. isimli vatandaş otomobilini 550 bin liraya satmak için internette ilana koydu. Sahte isim kullanan bir şahıs, otomobilin sahibini arayarak aracı almak istediğini söyledi. 500 lira kapora gönderen dolandırıcı, aracı ilandan kaldırmasını istedi. Kaporayı alan araç sahibi A.S., ilanı internetten kaldırdı. Dolandırıcı, bu sefer aracı kendi adına 447 bin liradan ilana koydu. Hataylı depremzede A.O. da ilanda 447 bin lira olan otomobili almak için dolandırıcıyı arayarak pazarlık yaptı. Yapılan pazarlık sonunda dolandırıcı, A.O.'ya aracın Bafra'da arkadaşında olduğunu ve gidip bakabileceğini söyleyerek, "Sen benim arkadaşıma bir şey söyleme. Otomobili beğenirsen parayı bana gönderirsin. Ben arkadaşımı arar, satışı yaparız" dedi. Dolandırıcı, ardından Bafra'da bulunan otomobilin sahibini arayarak, "Yeğenimi gönderiyorum, arabaya baksın. Notere geçince parayı hesabına havale ederim" dedi.

Deprem sonrası taşındığı Antalya'dan Bafra'ya gelen A.O., araca baktıktan sonra iletişime geçtiği dolandırıcının hesabına 447 bin lirayı havale etti. A.O., havale yaptıktan sonra aracın sahibi A.S. ile birlikte notere gitti. Noterde araç sahibi, satışın yapılması için parayı hesabına yatırmasını istedi. Parayı pazarlık yaptığı şahsın hesabına yatırdığını söyleyen A.O., parayı yatırdığı şahsa telefonla ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak polise müracaat etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışma başlattı. - SAMSUN