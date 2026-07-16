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Pamukkale Turizm muavini su isteyen doktoru yumrukladı

Pamukkale Turizm muavini su isteyen doktoru yumrukladı
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Antalya'dan Denizli'ye giden bir yolcu otobüsünde, muavinin su istediği için doktor yolcuya yumruk attığı olayda muavin gözaltına alındı.

DENİZLİ (İHA) – Antalya'dan Denizli'ye gelen Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsünde yaşanan ikram kavgasında, muavinin kendisinden su isteyen doktor yolcuyu yumruk atarak yaraladığı belirtildi.

Olay, önceki akşam saat 20.30'da Antalya'dan Denizli'ye gelmek üzere yola çıkan Pamukkale Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya'daki özel bir hastanede görev yapan doktor A.B.A., memleketi Denizli'ye gelmek için firmadan bilet aldı. Doktor yolcu, hareketten kısa bir süre sonra yapılan ikram servisinden, o esnada telefonla önemli bir konuşma gerçekleştirdiği için yararlanamadı.

Doktor A.B.A., otobüs Burdur'a bağlı Çavdır ilçesine yaklaştığında muavinden kendisine su getirmesini talep etti. İkram servisinin bittiğini belirten muavin, doktorun "İki bisküvi, bir su için yalvaracak mıyız" demesi üzerine başlayan tartışmanın ardından yolcuya saldırdı. Yaşanan arbede sırasında yüzüne iki yumruk darbesi olan A.B.A.'nın şikayeti üzerine, polis ekipleri otobüsü kontrol noktasında durdurdu.

Kavgaya karışan muavin gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan doktor, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüzünde morluk ve diş dolgusunda kırık oluşan doktor, tedavisinin ardından Pamukkale Turizm ver muavinden şikayetçi oldu.

Yaşanan olay nedeniyle sefer yaklaşık 1,5 saat gecikmeli olarak tamamlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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