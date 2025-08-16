Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti

Güncelleme:
Kamil Koç firmasına ait bir otobüs, kalkıştan hemen önce muavin aracılığıyla lavaboya gitmesine izin verilen kadın yolcuyu beklemeden hareket etti. Henüz lavabodan dönmeden otobüsün kalkması sonucu mağdur olan kadın, duruma ağlayarak isyan etti.

Kamil Koç firmasına ait bir otobüste yaşanan olay, sosyal medyada tepki topladı. İddiaya göre, kalkıştan hemen önce lavabo ihtiyacını gidermek isteyen bir kadın, muavinden izin aldı. Ancak kadın henüz lavabodan dönmeden otobüs hareket etti.

YALNIZ BAŞINA KALDI

Valizleri otobüse yüklenen yolcu, eşyalarıyla birlikte yola çıkan aracın ardından yalnız başına kaldı. Olayın ardından yaşanan mağduriyet, vatandaşların "yolcu güvenliği ve sorumluluk" konularında firmaları daha dikkatli olmaya çağırmasına neden oldu.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu

İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
Yorumlar (20)

Haber YorumlarıM. S.:

Bu bayan gibi çok rahat ve düşüncesiz insanlar maalesef mevcut bütün boş zamanimda ya tam sırası gelince veya mesela sırası geldi markette olsun bankada olsun sanki zaman onların bir sürü insanı mağdur ederler beklettirler bu bayanda bütün bod zamanında tuvalete gitmiyor tam kalkışta tuvalete gidiyor. Bir saat kalırsa insanların işi var acelesi var bu kadinami bağlı kalacaklar ben olsam kalkar giderim. Beklemem ders olsun bu gibi düşüncesiz insanlara kurallara uyun kardeşim.

Haber YorumlarıBaşkent 06:

Siz düşüncesizsiniz oda oturup beklememiştir. Saatinde gelmiş ve hareket etmeden ihtiyacını görmek istemiş. Bu olağan bi durum molalarda bekletenler Mal ve saygısız.insanlara duyarlı olun herkese saygıyla ve anlatışla yaklaşın

Haber YorumlarıSam Fisher:

O toynaklarınla nasıl yorum yazdın burada.cok merak ediyorum.

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Kamil Koç tam kamil..

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Yolcu kuralları ve Otobüs saat kuralları vardır, en fazla 5-10 dakika nezaketen bekletilir otobüs, bunun dışında içerideki diğer yolcular beklemek zorunda değil. Otobüslerinde kalkış saatleri ve cezaları var.

Haber YorumlarıBen Türkçe Bilmemek:

1 takım tırnak kaç para ?

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

trde tırnakcı amca zihniyeti var. bir dolmuşçu yolda dur diye el eden ihtiyar adamı almadı. neden almadın diye sordum, dediki şoför "ihtiyarların inmesi binmesi uzun sürüyor, diğer yolcuları bekletmemek için."

Haber YorumlarıBaşkent 06:

Çokbüyük geçmiş olsun Gaklısınız Rezalet ötesi O firmanın yaşattığı maduriyette adı yeter.normal yani bundan pek tercih etmedigimiz yokculukta güvenmedigimiz firma

Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın
