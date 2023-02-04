Otobüs arıza yaptı, eksi 5 derecede 4.5 saat beklediler 3. Sayfa Haberleri Otobüs arıza yaptı, eksi 5 derecede 4.5 saat beklediler - Otobüsleri arızalanan Metro Turizm yolcuları eksi 5 derecede donma tehlikesi atlattı İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan Hatay'a gitmek üzere yola çıkan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi... Otobüs arıza yaptı, eksi 5 derecede 4.5 saat beklediler - Otobüsleri arızalanan Metro Turizm yolcuları eksi 5 derecede donma tehlikesi atlattı ANKARA - İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan Hatay'a gitmek üzere yola çıkan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi Aksaray sınırında arıza yapınca, 35 yolcu eksi 5 derecede 4.5 saat beklemek zorunda kaldı. Yolcular, Metro Turizmi arayarak yeni araç talep ettiklerini fakat şirketten öyle bir hizmetleri olmadığı şeklinde cevap aldıklarını söylediler. Dağ başında anayolun ortasında otobüsün tamir edilmesini bekleyen yolcular, 4.5 saatin sonunda arızanın giderilmesi üzerine Hatay'a doğru yola çıktılar. Yolda kalan yolcular, "Araç arıza yapabilir. Zorumuza giden alternatif araç göndermemeleri" dedi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Hatay 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Otobüs arıza yaptı, eksi 5 derecede 4.5 saat beklediler - Haberler

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