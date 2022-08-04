Otluk alandaki yangının tarihi kaplıcalara sıçraması son anda önlendi - Haberler

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Otluk alandaki yangının tarihi kaplıcalara sıçraması son anda önlendi

Otluk alandaki yangının tarihi kaplıcalara sıçraması son anda önlendi

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi ile Ahmetli'nin Cambazlı Mahallesi arasındaki otluk alanda yangın çıktı.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi ile Ahmetli'nin Cambazlı Mahallesi arasındaki otluk alanda yangın çıktı. Yangın, bölgede bulunan tarihi Urganlı Kaplıcalarına sıçramadan kontrol altına alınırken, iki itfaiye görevlisi dumandan etkilendi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Ahmetli'nin Cambazlı Mahallesi ile Turgutlu'nun Urganlı Mahallesi arasında kalan otluk alanda bugün saat 14.15 sıralarında yangın çıktı. Yangının kırsal mahallede bulunan evleri ve kaplıcaları tehdit etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi. Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu, Ahmetli ve Gölmarmara itfaiye amirliği ve Turgutlu ve Ahmetli Orman İşletme Şefliği ekipleri müdahale etti.

Yangına müdahale eden iki itfaiye görevlisinin dumandan etkilenmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis Ekipleri de sevk edildi.

Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle bölgede bulunan tarihi Urganlı Kaplıcalarına sıçramadan son anda kontrol altına alındı. Ekiplerin, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Turgutlu Urganlı Ahmetli 3. Sayfa Haberler

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