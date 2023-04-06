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Otluk alanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Otluk alanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Tokat'ta otluk alanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Tokat'ta otluk alanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgile göre yandın Tokat'ta Geyras mevkiinde meydana geldi. Otluk alanda başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın araçlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tokat 3. Sayfa Haberler

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