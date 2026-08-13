Dörtdivan'da Otluk Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde Orman İşletme Binası'nın arka kısmında bulunan otluk alanda çıkan yangına kısa sürede müdahale edilerek muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Yangın, Dörtdivan ilçesi Çavuşlar Mahallesi Gerede-Dörtdivan yolu üzerinde bulunan Dörtdivan Orman İşletme binasının arka kısmındaki otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alandan alevler yükseldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının yakındaki ormanlık alana ve tesislere sıçramaması için koordineli şekilde çalışan ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Bölgede bir süre soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı