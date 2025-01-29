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Otel çalışanı yangının çıkış saatini açıkladı, vatandaşlar kurtarılabilir miydi?

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Bolu'daki otelde çıkan yangında işletmede bulunan otel çalışanı Tuni Urhan, "Yangın saat 03.30'da çıktı diyorlar ama yangın o saatte çıkmadı. Çünkü babamı sürekli aradığım için hatırlıyorum. Saat 03.00'e geliyordu" dedi.

Bolu'daki yangında küle dönen Grand Kartal Otel'deki işletmede bulunan otel çalışanı Tuni Urhan, yangın anında yaşadıklarını anlattı.

"YANGIN DAHA ERKEN ÇIKTI"

Urhan, "Yangın saat 03.30'da çıktı diyorlar ama yangın o saatte çıkmadı. Çünkü babamı sürekli aradığım için hatırlıyorum. Saat 03.00'e geliyordu. Mutfakla restoranın birbirine geçişi var. Ben kapıdan çıktığımda zaten bir patlama oldu. Biz o alevlerin çıktığı yerin hemen karşısındaydık. Aramızda çok az bir mesafe var. Arkamız zaten uçurum fazla uzaklaşma şansımız yok. O an bir patlama daha yaşandı ve yangın 4'üncü kattan 6'ncı kata kadar çıktı. İkinci katta personel kalıyordu. Onların üst katında insanlar kalıyordu ve bağırmaya başladılar. 'Yardım edin', 'Kimse yok mu' 'Yangın var bizi kurtaracak olan yok mu' diye bağıranlar vardı. Bütün bunlar arka tarafta yaşanıyordu" ifadelerini kullandı.

"YANIYORUZ ÇIKIN HEMEN"

Oteldeki babasını telefonla arayıp uyardığını belirten Urhan, "Babama ulaştım 'Yanıyoruz çıkın hemen' dedim. Onlar 3'üncü katta kalıyorlar. Yangından haberiniz yok mu dedim, 'Yok' dedi. 5 dakika sonra babamı tekrar aradım. Pantolonumu giyiyorum dedi. 'Ne pantolonu hemen çıkın' dedim. Babam odada beş kişi kalıyorlar. Bir tanesi çamaşırhanenin şefi ve orada çalışan insanlar. Gürültü duymuşlar ama kavga zannetmişler. Ben aramasam kimsenin haberi yok" dedi.

'YANGIN ALARMLARI ODADA MÜŞTERİLER SİGARA İÇTİĞİ İÇİN KAPALIYDI'

Yangının kızgın yağdan çıktığını öğrendiklerini söyleyen Tuni Urhan, "Suyla söndürmeye çalışıyorlar. Bacalar tıkalı olduğu için donmuş yağlar alev alıyor. Otel müdürü diyor ki kimseyi uyandırmayın yangın alarmlarını kapatın. Zaten genelde yangın alarmları odalarda müşteriler sigara içtiği için kapalı oluyor. Otelde duman sensörü de yoktu. Otel müdürü Zeki Bey, sadece personelleri uyandırın, yarısı mutfağa gelsin, yarısı otoparka gidip müşteri arabalarını çeksin dedi" diye konuştu.

Otel çalışanı yangının çıkış saatini açıkladı, vatandaşlar kurtarılabilir miydi?
Kaynak: Haberler.com / Tolga Şahin - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

günlerdir bu salak salak muhabbet suruyor yahu arkadaşlar yangın duman sensörü öyle odada içilen sigaradan ötmez onun bir yoğunluk ayarı vardır odada 10 kişi aynı andamı sigara içecek zaten o ortamda cam açmadan duramazssın bu aracta emniyet kemeri takmamak için yerine sahte aparat takmaya benziyor alarm kapatılırmı mutlaka çalışmıyordur böyle bir laf üretilmiş kulaktan kulağa anında haber verilsydi kesin en az yarısı kurtulurdu zavallı kayıpların

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Haber YorumlarıA B:

Hindistan aynı eğitim şart

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Babanızı o saatte arayana kadar, millete bağırsak da ikaz etseydiniz ya! Konuşmakla işleri daha da mahvediyorsunuz. Ahh ah. Allah rahmet eylesin.

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Haber YorumlarıMACİT AYAR :

Ablacım adam donla mı çıksın , giysin işte pantolunu 10 sn.

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