Ot toplarken uçuruma yuvarlanan emekli öğretmen hayatını kaybetti
Giresun'un Piraziz ilçesinde fındık bahçesinde 'galdirik' diye tabir edilen otu topladığı sırada dengesini kaybederek uçuruma yuvarlanan emekli öğretmen hayatını kaybetti.
Giresun'un Piraziz ilçesinde fındık bahçesinde 'galdirik' diye tabir edilen otu topladığı sırada dengesini kaybederek uçuruma yuvarlanan emekli öğretmen hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Piraziz ilçesine bağlı Gökçeali köyünde yaşayan emekli öğretmen Kadir Demir fındık bahçesinde galdirik otu toplarken dengesini kaybederek uçurumdan aşağı yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı