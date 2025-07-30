Osmaniye'ye şehit ateşi düştü, baba ocağına Türk bayrağı asıldı

Edirne Uzunköprü ilçesinde askeri araç bakım sırasında geçirdiği kaza sonucu şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın babaevine Türk bayrağı asıldı.

Edirne Uzunköprü ilçesinde konuşlu 102'nci Topçu Alay Komutanlığı'nda, arızalı M44 1 obüsünün TAMAY aracı ile çekilmesi esnasında iki araç arasında kalan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır (25) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Osmaniye nüfusuna kayıtlı olan şehidin acı haberi, Haraz Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın babasını küçük yaşta annesinide 3 yıl önce kaybettiği 1 yıl öncede evlendiği öğrenildi. - OSMANİYE