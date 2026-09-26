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Osmaniye Toprakkale'de iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Osmaniye Toprakkale'de iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde iki otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan iki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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