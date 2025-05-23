Osmaniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kadirli-Andırın karayolunun Eğriçam mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Hayri Ç. yönetimindeki 80 KH 198 plakalı otomobil ile Yakup E. yönetimindeki 06 DG 8604 plakalı otomobil, Yusuf Ziya Bikir idaresindeki 46 E 2646 plakalı otomobil ve Hasan S. yönetimindeki 33 FC 422 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Hayri Ç., Yakup E., Hasan S., Yusuf Ziya Bikir, Cennet B. ve Mehmet A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilçedeki özel ve devlet hastanesine kaldırılırken, ağır yaralı Yusuf Ziya Bikir doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE