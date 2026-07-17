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Yedek lastiğe saklanan uyuşturucuyu 'Jardi' buldu

Yedek lastiğe saklanan uyuşturucuyu 'Jardi' buldu
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Osmaniye'de narkotik köpeği Jardi ile yapılan aramada yedek lastiğe gizlenmiş 9 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de araçta narkotik köpeği Jardi ile yapılan detaylı aramada yedek lastiğin içine gizlenmiş 9 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında otoyol üzerindeki uygulama noktasında şüpheli araçları denetledi. Ekiplerce durdurulan minibüste, hassas burunlu narkotik köpeği Jardi ile yapılan detaylı aramada yedek lastiğin içine gizlenmiş 9 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan F.A. ile M.B. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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