Sobadan sıçrayan kıvılcımlar evi ve çadırı alevlere teslim etti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki çadıra da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında bir ev ve bitişiğinde bulunan çadır zarar gördü.

Yangın, Düziçi ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hüseyin Kapçak isimli vatandaşa ait ikamette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımlardan kaynaklandığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı.

Alevler daha sonra evin bitişiğinde bulunan çadıra da sirayet etti. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yangında ev ve çadırda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
