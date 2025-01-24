Osmaniye'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 1 Ölü, 2 Yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 20 yaşındaki Mustafa Tuna hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları ile yaralılar hastaneye sevk edildi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Düziçi ilçesi Dumanlı Yaylası'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan 20 yaşındaki Mustafa Tuna hayatını kaybederken, Ali K. ve Salih S. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopter sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu kurtarma çalışmalarının ardından yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - OSMANİYE