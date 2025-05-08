Osmaniye'de Trafik Kazası: Tıra Çarpan Otomobil Takla Attı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçe-Düziçi otoyolu Yarbaşı mevkisinde meydana geldi. Cemil G. idaresindeki 27 SZ 901 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 80 ACE 867 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye sevk etti.

Kaza sonrasında bölgeye gelen polis ekiplerinin kontrolünde trafik tek şeditten verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE