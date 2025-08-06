Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kadirli ilçesi Osmaniye kara yolu Yalnızdut köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Faris N. idaresindeki 34 DYH 590 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abdullah Petek yönetimindeki 80 AZ 328 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Abdullah Petek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Faris N. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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