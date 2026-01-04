Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Düziçi ilçesine bağlı Yenice Haruniye Mahallesi Çalışkanlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangın Ahmet Yılmaz'a ait tek katlı evde meydana geldi. Dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Düziçi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, 2 itfaiye aracı ve 7 personelle yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - OSMANİYE