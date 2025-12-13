Haberler

Osmaniye'de kümeslerden tavuk çalan zanlı tutuklandı

Osmaniye'de kümeslerden tavuk çalan zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de kümeslerden tavuk çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarıyla tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Osmaniye'de kümeslerden tavuk çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Korkut Ata ve Mevlana Mahallesi'nde 4 ayrı kümesten toplam 9 tavuğun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olay yerleri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi. Kimliği S.G. olarak tespit edilen hırsızlık zanlısı, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi

Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi
İspanya'dan 200 bin Türk'e iş kapısı! Giden yılda 1 milyon 750 bin lira kazanacak

Avrupa ülkesinden 200 bin Türk'e iş! Yıllık geliri dudak uçuklattı
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Duştan çıkan genç kadın, dolaptaki telefonundan gelen sesle şoke oldu

Duştan çıkan genç kadın, telefonundan gelen sesle şoke oldu
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
Özel, 'Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber' diyerek paylaştı

Özel, "Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber" diyerek paylaştı
Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

Boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!
Yürek yakan olay! Patlamada yaralanan oğluna giderken kaza geçirdi

Yürek yakan olay! Patlamada yaralanan oğluna giderken kaza geçirdi
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
title