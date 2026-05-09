Osmaniye'de tanker ile 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tanker ile 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bahçe ilçesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tanker ile 2 otomobilin karıştığı kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada ağır yaralanan 63 yaşındaki Ayşe Duman, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle D-400 karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı