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Osmaniye'de Taksi ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Osmaniye'de Taksi ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, ticari taksi ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de ticari taksi ve otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mustafa Ş. idaresindeki 80 T 5005 plakalı ticari taksi ile Ali İ. idaresindeki 80 AGT 718 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada ticari takside yolcu olan Ayvaz B. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Adem İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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