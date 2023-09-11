Osmaniye'de Şüpheli Paket Kontrollü Şekilde Patlatıldı
Osmaniye'de yol kenarında bulunan şüpheli paket, tedirginlik yarattı. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollü patlatma sonucunda paketin boş olduğu belirlendi.
OSMANİYE'de yol kenarına bırakılan şüpheli paket, tedirginliğe neden oldu. Yol trafiğe kapatılarak uzaktan kontrollü patlatılan paket boş çıktı.
Rahime Hatun Mahallesi Lise Sokak'ta yol kenarında şüpheli bir paket gören vatandaşlar, ihbarda bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yol şerit çekilerek ulaşıma kapatılırken, olay yerine sinyal kesici araç getirildi. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Bomba imha robotu ile kontrollü şekilde patlatılan paket boş çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa