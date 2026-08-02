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Osmaniye’de pikap ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Osmaniye’de pikap ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde pikap ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde pikap ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi 1738. Sokak'ta muhtarlık binası yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pikap ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilde bulunanlar araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı. 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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