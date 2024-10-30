Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Osmaniye'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi -Osmaniye karayolu kanlı geçit kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 06 EBY 347 plakalı kamyonet ile 33 ATR 52 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle refüje çarparak takla atana otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin müdahalesi ile araçta bulunan 3 kişi araçtan çıkartıldı. Olay yerinde bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaralanan şahıslara yapılan müdahale sonrasında olay yerinde hazır bulunan Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil osmaniye 3-sayfa Ulaşım Düziçi Yaşam Kaza

Terör örgütü üyeliği soruşturmasında gözaltına alınan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

Terörden gözaltına alınan Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

 Ahmet Özer'in gözaltı süreci bakın nasıl başlamış: İşte cezaevindeki PKK'lı detayı

Ahmet Özer'in gözaltı süreci bakın nasıl başlamış!

 Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı

Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı
İspanya'daki sel felaketinde can kaybı 72'ye yükseldi

Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor! Can kaybı korkunç boyutlarda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halloween ne zaman? Cadılar Bayramı ne zaman? Galatasaray Samsunspor maçı ne zaman? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Venezia Udinese maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Venezia Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkiye'de sakal ektiren ve intihar eden Fransız'ın ameliyatını yapan emlakçı kim? EXXEN canlı maç izle! (ŞİFRESİZ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 30 Ekim EXXEN spor canlı izle Feyenoord Ajax maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Udinese Inter maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Aslıhan And kimdir? Fazıl Say Aslıhan And evlenecek mi? Rusya Google ceza mı verdi? Türkiye Kart nedir, nasıl başvurulur (ULAŞIM)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.