Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kadirli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü. Yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni inceleniyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Kadirli ilçesine bağlı Sarıtanışmanlı köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez Bölge Orman Müdürlüğüne bağlı ekipleri sevk etti. Havadan ve karadan ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle alevler söndürülerek yangın kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürerken yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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