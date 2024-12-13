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Osmaniye'de Karısını Boğarak Öldüren Adam Gözaltına Alındı

Osmaniye'de Karısını Boğarak Öldüren Adam Gözaltına Alındı
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Osmaniye'nin Mevlana Mahallesi'nde Şahin K., eşi Hayriye K.'yi boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadının cansız bedenini buldu.

Osmaniye'de karısını boğarak öldüren 2 çocuk babası Şahin K. gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Osmaniye'nin Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 çocuk babası Şahin K. polis merkezine giderek, eşi Hayriye K.'yi boğarak öldürdüğünü söyledi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, eve gelen ekipler Hayriye K.'nin cansız bedenini buldu. Hayriye K.'nin, cansız bedeni otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ilgili inceleme sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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