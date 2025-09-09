Osmaniye'de Jandarma Operasyonlarında 131 Şüpheli Gözaltına Alındı

Osmaniye'de jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 131 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 01-07 Eylül 2025 tarihlerinde 150 asayiş olayıyla ilgili 131 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü, bin 510 paket kaçak sigara, 39 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ayrıca hakkında 20 ayrı suçtan 52 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. ve çeşitli suçlardan araması bulunan toplam 11 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE