Osmaniye'de Jandarma Operasyonlarında 131 Şüpheli Gözaltına Alındı

Osmaniye'de Jandarma Operasyonlarında 131 Şüpheli Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 131 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda kaçak sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Osmaniye'de jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 131 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 01-07 Eylül 2025 tarihlerinde 150 asayiş olayıyla ilgili 131 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü, bin 510 paket kaçak sigara, 39 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ayrıca hakkında 20 ayrı suçtan 52 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. ve çeşitli suçlardan araması bulunan toplam 11 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
