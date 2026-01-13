Osmaniye'de bir haftada 88 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de jandarma sorumluluk bölgesinde son bir haftada meydana gelen 100 asayiş olayıyla ilgili 88 şüpheli yakalanırken, çeşitli suçlardan aranan 40 kişi de gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 5-11 Ocak tarihleri arasında kent genelinde asayişin sağlanmasına yönelik operasyonlar ve denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda meydana gelen 100 asayiş olayıyla ilgili 88 şüpheli yakalandı. Yapılan arama ve kontrollerde, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 1 gram eroin, 1 gram kubar esrar, 1 gram bonzai, 4 gram metamfetamin, 24 adet uyuşturucu hap, 310 bin adet makaron, 410 paket kaçak sigara ve 1 kilo açık tütün ele geçirildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda ise, ifadeye yönelik aranması bulunan 17 kişi, 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 kişi ve 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 40 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE