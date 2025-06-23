Osmaniye'de Jandarma Kenevir Operasyonu: 50 Kök Ele Geçirildi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bigiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imalatı ve ticaretiyle mücadele çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Sumbas ilçesi Yeşilyayla köyünde tespiti yapılan bir adrese operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde arama köpeği ile adreste yapılan aramada 50 kök kenevir bitkisi, 449 gram kubar esrar ve 169 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Konuyla ilgili A.A. (54) isimli şüpheli gözaltına alındı. - OSMANİYE