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Osmaniye'de İki Grup Arasında Silahlı Çatışma: 3 Yaralı

Osmaniye'de İki Grup Arasında Silahlı Çatışma: 3 Yaralı
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Düziçi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Olayda ayrıca 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 18.30 sıralarında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda Ş.T., U.K. ve M.Ş. isimli şahıslar yaralanırken, 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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