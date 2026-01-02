Osmaniye'de hızar atölyesi yangında kül oldu

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bulunan hızar atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası atölyeyi kullanılamaz hale getirdi.

Yangın, sabah saatlerinde Bahçe ilçesi Bilalik köyü Kıraçlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Hüseyin Kılıç'a ait hızar atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, hızar atölyesi tamamen yanarak kül oldu ve büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - OSMANİYE