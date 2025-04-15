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Osmaniye'de Göçmen Kaçakçılığına Geçit Yok

Osmaniye'de Göçmen Kaçakçılığına Geçit Yok
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Osmaniye'de polisin durdurduğu otomobilde 3 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü tutuklandı ve göçmenler sınır dışı edildi.

Osmaniye'de polisin durdurduğu otomobilde 3 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü Mahmut E. adli makamlarca tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şüphe üzerine durdurulan otomobilin içerisinde, resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesi olmayan ve yasadışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Otomobil sürücüsü Mahmud E. göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen sürücü tutuklanırken, yakalanan düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki idari işlemleri akabinde sınır dışı edildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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