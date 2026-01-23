Osmaniye'de polisler kürek aldı, vatandaşın yolunu açtı

Haberler

Hasanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası emniyet personeli, kamu binalarının önünde biriken karları temizleyerek vatandaşların güvenliğini sağladı. Ekiplerin özverili çalışmaları takdir topladı.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından emniyet mensupları, hizmet binalarının önünde ve çevresinde biriken kar kütlelerini kendi imkanlarıyla temizledi.

Hasanbeyli ilçesinde etkisini artıran kar yağışı sonrası kamu binalarının girişlerinde ve çevresinde oluşan yoğun kar birikintileri, vatandaşların ulaşımını zorlaştırdı. Bunun üzerine Hasanbeyli İlçe Emniyet Amirliği personeli, kürek ve temizlik ekipmanlarıyla harekete geçti. Emniyet mensupları, hizmet binalarının önünü ve çevresini temizleyerek vatandaşların güvenli şekilde giriş çıkış yapabilmesini sağladı. Soğuk havaya rağmen özveriyle çalışan ekiplerin bu davranışı, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan Osmaniye Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, "Toplumsal sorumluluk, küçük adımlarla büyük farklar oluşturur" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
