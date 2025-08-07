Osmaniye'de Elektrik Kaçağı İle 3 Kişi Yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde inek sağımı sırasında yaşanan elektrik kaçağı 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olay, Düziçi ilçesinin Ellek beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Osman M., evinin ahırında sağım makinesiyle ineğini sağmak isterken makinedeki elektrik kaçağından dolayı akıma kapıldı. Yardım etmek isteyen akrabaları İsmail C. ve Eren C. de elektrik akımına maruz kaldı. Olayı fark eden diğer vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde akıma kapılan 3 kişi kurtuldu. Olay komşuların zamanında müdahalesiyle daha büyük bir faciaya dönüşmeden önlendi. Yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE