Osmaniye'de Elektrik Kaçağı İle 3 Kişi Yaralandı

Osmaniye'de Elektrik Kaçağı İle 3 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, inek sağımı sırasında yaşanan elektrik kaçağı sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, yardım etmek isteyen akrabalar sayesinde daha büyük bir faciaya dönüşmeden önlendi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde inek sağımı sırasında yaşanan elektrik kaçağı 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olay, Düziçi ilçesinin Ellek beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Osman M., evinin ahırında sağım makinesiyle ineğini sağmak isterken makinedeki elektrik kaçağından dolayı akıma kapıldı. Yardım etmek isteyen akrabaları İsmail C. ve Eren C. de elektrik akımına maruz kaldı. Olayı fark eden diğer vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde akıma kapılan 3 kişi kurtuldu. Olay komşuların zamanında müdahalesiyle daha büyük bir faciaya dönüşmeden önlendi. Yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şoke oldu: Ben olsam yolardım

Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İsrail, Suriye'de istediğini alıyor: İlk fitili onlar ateşledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.