Osmaniye'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzeneğiyle Yakalandı

Osmaniye'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmek isteyen 1 kişi polisin dikkati sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sumbas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Sumbas ilçesinde motorlu taşıtlar sınavına girmek üzere gelen bir kişinin sınav salonu girişinde yapılan üst aramasında, dışarıdan yardım almak amacıyla özel olarak kamufle edilmiş kopya düzeneği tespit edildi. Yapılan aramada, 1 adet mikro casus kulaklık, 1 adet mikro yaka kamerası, 1 adet mobil wifi cihazı ve 1 adet veri aktarım cihazı ele geçirildi.

Olayı gerçekleştiren aday hakkında polis ekiplerince işlem başlatıldı. - OSMANİYE