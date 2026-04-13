Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Osmaniye'de gerçekleştirilen terör operasyonunda DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'nce DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 7 Nisan'da il merkezi ile Kadirli ilçesinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, geçmiş dönemlerde Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri ve Türkiye'deki yapılanma içerisinde yer aldıkları değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

MHP lideri Bahçeli'den, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine tepki

Bahçeli'den Netanyahu'nun hadsiz sözlerine zehir zemberek tepki
Süper Lig devinde de oynamıştı! Fransa'daki ilk golünü 22. maçında attı

Fransa'daki ilk golünü nihayet 22. maçında attı
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Kılıçdaroğlu, İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti

Cenaze töreninden çıkıp ünlü ismi hastanede ziyaret etti
MHP lideri Bahçeli'den, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine tepki

Bahçeli'den Netanyahu'nun hadsiz sözlerine zehir zemberek tepki
ABD’nin üçüncü uçak gemisi Akdeniz’de: USS George H.W. Bush bölgeye girdi

Trump'ın İran'a verdiği süre doldu, ilk orada görüldü
Galatasaraylı taraftar, stattaki ıslığın dijital ıslık olduğunu iddia etti

Galatasaraylı taraftar, stattaki ıslığın dijital ıslık olduğunu iddia etti