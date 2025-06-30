Osmaniye'de Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın, acil durum ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde anız yangını ormanlık alana sıçradı.
Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi Karacalar mevkiinde anız yangını rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa