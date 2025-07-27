Osmaniye'de Alıç Yaylası'nda Orman Yangını

Osmaniye'de Alıç Yaylası'nda Orman Yangını
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Alıç Yaylası'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve incelemelere başlandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Farsak köyü sınırları içerisinde bulunan Alıç Yaylası'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, Düziçi ilçesi Alıç Yaylası İncebel mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yangına helikopterle havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale başlatıldı. Alevlerin yayılmasını önlemek için ekipler yoğun çaba sarf ediliyor.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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