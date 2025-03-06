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Osmaniye'de Ahırda Yangın: 16 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Osmaniye'de Ahırda Yangın: 16 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
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Bahçe ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında 16 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangın, Dursun Çelik'e ait evin bahçesindeki ahırda meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 16 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, Bahçe ilçesine bağlı Bekdemir köyü Çelikler Mahallesi'nde meydana geldi. Dursun Çelik'e ait evin bahçesindeki ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 16 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangınla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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