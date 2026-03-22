Dolapta yakalanan hırsızdan polislere: "Maşallah ne oldu şimdi?"

Osmaniye'de, 83 ayrı hırsızlık kaydı bulunan Y.U. isimli kadın, akrabasına ait evde saklandığı dolapta yakalandı. Polis ekiplerine ilginç bir yanıt veren şüpheli, hırsızlık olayları ile ilgili soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

Osmaniye'de hakkında 83 ayrı hırsızlık kaydı bulunduğu öğrenilen kadın, akrabasına ait evde saklandığı dolap içerisinde yakalandı. Şüphelinin, kendisini bulan polis ekiplerine, "Maşallah ne oldu şimdi?" diyerek karşılık verdi.

Edinilen bilgiye göre, Adana'da bir evdeki hırsızlık olayıyla ilgili Osmaniye ve Adana İl Emniyet Müdürlüklerince ortak çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayının şüphelisi Y.U. isimli kadının, Osmaniye'de akrabalarına ait bir ikamette gizlendiği tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi dolap içerisinde saklanır vaziyette buldu. Yakalanan şüphelinin, kendisini bulan polis ekiplerine "Maşallah ne oldu şimdi?" şeklinde karşılık verdiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce yürütülen çalışmalarda; 15 çeyrek altın, 5 tam altın, 6 gram altın, 3 altın yüzük ile 100 bin TL nakit paranın çalındığı, toplamda yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası ve paranın hırsızlık konusu olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
