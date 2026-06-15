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Ormanlık alana düşen yıldırım yangına neden oldu

Ormanlık alana düşen yıldırım yangına neden oldu
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alana düşen yıldırım sonucu çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can veya mal kaybı yaşanmadı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alana düşen yıldırım sonucu yangın çıktı.

Yangın, Osmaneli ilçesine bağlı Balçıkhisar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yaklaşık 20 metrekarelik alanda örtü yangını meydana geldiği tespit edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Bölge güvenlik altına alındı.

Öte yandan, Orman Şefliği yetkilileri, yangının yıldırım düşmesi kaynaklı olduğunu belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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