Osmancık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama

Çorum'un Osmancık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen neticesinde, piyasaya satmak için ilçeye uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şahısların üzerlerinde ve bulundukları araçta yapılan aramalarda, çeşitli miktarda satışa hazır uyuşturucu ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Y.G. sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, M.G. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - ÇORUM