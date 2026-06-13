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Evinde, av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu

Evinde, av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde 47 yaşındaki H.G., evinde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Olayın birkaç gün önce meydana geldiği tahmin ediliyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki H.G., evinde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki H.G.'den haber alınamadığı ihbarı üzerine şahsın adresine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, eve girdiklerinde H.G.'yi av tüfeği ile vurulmuş halde buldu. Yapılan ilk incelemelerde H.G.'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, olayın birkaç gün önce meydana geldiği tahmin ediliyor. H.G.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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