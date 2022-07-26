Son dakika haberleri | Orman ürünleri fabrikasında yangın Gelen son dakika haberlerine göre Orman ürünleri fabrikasında yangın Bolu'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki orman ürünleri fabrikasında makineden çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Orman ürünleri fabrikasında yangın BOLU - Bolu'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki orman ürünleri fabrikasında makineden çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan orman ürünleri fabrikasında makinelerin olduğu bölümde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevleri gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın fabrikada bulunan diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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