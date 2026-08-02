Orman Genel Müdürlüğü: "Bayramiç’te orman dışı alanda başlayan yangının enerjisini düşürdük"

Orman Genel Müdürlüğü, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangının enerjisini düşürüldüğünü açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bayramiç'te orman dışı alanda başlayan yangının enerjisini düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı