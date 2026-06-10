Bursa'da hava destekli uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 23'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 5 kişiden 2'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Elde edilen deliller doğrultusunda Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle İstanbul, Ağrı, Yalova ve Orhangazi'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Hava destekli operasyonda 45 adrese şafak baskını yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheliden işlemleri tamamlanan 23 kişi, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında Orhangazi Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 22 şüpheli tutuklama talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemece 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrolle serbest kalan şüphelilerden 2'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenildi.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı